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        Kastamonu'da "buğdayın atası" siyezin hasadına başlandı

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan ve "buğdayın atası" olarak bilinen coğrafi işaret tescilli siyez buğdayı hasat ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Kastamonu'da "buğdayın atası" siyezin hasadına başlandı

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişi bulunan ve "buğdayın atası" olarak bilinen coğrafi işaret tescilli siyez buğdayı hasat ediliyor.

        Siyez buğdayının "anavatanı" olarak kabul edilen İhsangazi'de üreticiler, ekim ayında toprakla buluşturdukları ürün için hasat mesaisine başladı.

        İlçede çiftçilik yapan Sabahattin Ciğerci, bu yıl yaklaşık 100 dönüm alanda siyez ekimi yaptıklarını söyledi. Ciğerci, "Hasat bu sene verimli. Şu anda da biçerdöverle hasadımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Üretici Yasin Ciğerci de siyez buğdayının doğal koşullarda yetiştirildiğini belirtti.

        Buğdayın yetişme sürecinde sulama yapılmadığını dile getiren Ciğerci, "Ekim ayında siyez buğdayımızı toprakla buluşturduk. Bugün de hasadını yapıyoruz. Ekimden sonra büyüme aşamasında tamamen kar ve yağmur suyuyla kendini besliyor, ayrıyeten sulama yapmıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir durum." dedi.

        Ciğerci, "Hasattan sonra kendi taş değirmenimizde işleyip siyez unu, bulguru, eriştesi, makarnası, galetası üretiyoruz. Bu ürünleri işlenmiş, katma değerli şekilde Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

        Son yıllarda siyeze ilginin arttığını belirten Ciğerci, şunları söyledi:


        "Elimizde 12 bin yıllık bir siyez buğdayı var. Atalarımız bize bir emanet bırakmış. O emanete sahip çıkıyor, yaşatmaya devam ediyoruz. İhsangazi'de siyez turizmini de geliştirmeye çalışıyoruz. Her sene yurt dışından incelemeye geliyorlar. Siyezin turizmini de yaparak İhsangazi'ye farklı bir ekonomik değer katıyoruz. Artık siyezi sadece bir buğday olarak görmüyoruz. Onu kültürel bir miras olarak görüyor ve bu mirası yaşatıyoruz."

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