Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da Cumhuriyet Kadını Resepsiyonu düzenlendi

        Kastamonu'da Cumhuriyet Kadını Resepsiyonu düzenlendi

        Kastamonu'da, Sarı Konak Kadın Kooperatifi tarafından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Kadını Resepsiyonu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Kastamonu'da Cumhuriyet Kadını Resepsiyonu düzenlendi

        Kastamonu'da, Sarı Konak Kadın Kooperatifi tarafından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Kadını Resepsiyonu" düzenlendi.

        Kooperatifte gerçekleştirilen programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, Atatürk'ün sevdiği yemekler de konuklara sunuldu.

        Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Süheyla Eralp, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Cumhuriyet'in verdiği öz güven sayesinde kadınların pek çok alanda üretim yaptığını anlatan Eralp, "El emekleri değerlendiriliyor, kendilerine güven geliyor ve kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Kooperatifimiz her alanda çalışmalarına devam ediyor." dedi.

        REKLAM

        Sarı Konak Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Özdemir, kadınların sosyal hayatta aktif hale gelmesinde kooperatifin önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, Kastamonu'da kurulan ilk kadın kooperatiflerinden biri olduklarını kaydetti.

        Kooperatifin kuruluşundan bu yana çalışmalara katıldığını aktaran Ömür Onur ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hem kooperatife destek vermek hem de diğer kadınlarla bir araya gelmek istediklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli genci ekipler buldu
        Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli genci ekipler buldu
        Kastamonu'da kaybolan kişi bulundu
        Kastamonu'da kaybolan kişi bulundu
        Trafik polisinin yaralı sürücüye ıslanmaması için şemsiye tutması cep telef...
        Trafik polisinin yaralı sürücüye ıslanmaması için şemsiye tutması cep telef...
        Yağmur altında ıslanan yaralıya trafik polisi şemsiye tuttu
        Yağmur altında ıslanan yaralıya trafik polisi şemsiye tuttu
        Sağanak yağış altında Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
        Sağanak yağış altında Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
        Kastamonu'nun ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Kastamonu'nun ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı