Kastamonu'da Cumhuriyet Kadını Resepsiyonu düzenlendi

Kastamonu'da, Sarı Konak Kadın Kooperatifi tarafından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Kadını Resepsiyonu" düzenlendi.

Kooperatifte gerçekleştirilen programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, Atatürk'ün sevdiği yemekler de konuklara sunuldu.

Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Süheyla Eralp, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Cumhuriyet'in verdiği öz güven sayesinde kadınların pek çok alanda üretim yaptığını anlatan Eralp, "El emekleri değerlendiriliyor, kendilerine güven geliyor ve kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Kooperatifimiz her alanda çalışmalarına devam ediyor." dedi.

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Sarı Konak Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Özdemir, kadınların sosyal hayatta aktif hale gelmesinde kooperatifin önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, Kastamonu'da kurulan ilk kadın kooperatiflerinden biri olduklarını kaydetti.

Kooperatifin kuruluşundan bu yana çalışmalara katıldığını aktaran Ömür Onur ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte hem kooperatife destek vermek hem de diğer kadınlarla bir araya gelmek istediklerini ifade etti.