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        Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli genci ekipler buldu

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, evinden 10 kilometre uzakta bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:11 Güncelleme:
        Kastamonu'da kaybolan zihinsel engelli genci ekipler buldu

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, evinden 10 kilometre uzakta bulundu.

        Edinilen bilgiye göre,, İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyünün Salam Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli F.K.'yi (22) bulmak için AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve sağlık ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde F.K., evinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu.

        F.K, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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