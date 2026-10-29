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        Trafik polisinin yaralı sürücüye ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kastamonu'da trafik polisinin, yaralı motosiklet sürücüsüne ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Trafik polisinin yaralı sürücüye ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kastamonu'da trafik polisinin, yaralı motosiklet sürücüsüne ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Rauf Denktaş Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kaza yerine giden trafik polisi, ambulans beklerken yağmurda ıslanmaması için yaralı sürücüye şemsiye tuttu. Polis memurunun duyarlı davranışı, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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