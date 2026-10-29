Trafik polisinin yaralı sürücüye ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Kastamonu'da trafik polisinin, yaralı motosiklet sürücüsüne ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kastamonu'da trafik polisinin, yaralı motosiklet sürücüsüne ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rauf Denktaş Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kaza yerine giden trafik polisi, ambulans beklerken yağmurda ıslanmaması için yaralı sürücüye şemsiye tuttu. Polis memurunun duyarlı davranışı, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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