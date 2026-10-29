Trafik polisinin yaralı sürücüye ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Kaza yerine giden trafik polisi, ambulans beklerken yağmurda ıslanmaması için yaralı sürücüye şemsiye tuttu. Polis memurunun duyarlı davranışı, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Rauf Denktaş Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

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