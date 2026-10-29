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        Kastamonu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu: Jandarma komandolar ve sporcuların gösterileri nefesleri kesti

        Kastamonu'da' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törende, jandarma komandolar ile milli taekwondo sporcularının gösterileri alkış topladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Kastamonu'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu: Jandarma komandolar ve sporcuların gösterileri nefesleri kesti

        Kastamonu'da' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törende, jandarma komandolar ile milli taekwondo sporcularının gösterileri alkış topladı.

        Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Merkez Spor Salonunda düzenlenen törene yüzlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende vatandaşların bayramını kutlayan Vali Meftun Dallı, Milli Mücadele'nin zorlu şartlarına ve Türk milletinin bağımsızlık kararlılığına dikkat çekerek, Cumhuriyet'in ilanının milletin egemenliğini eline aldığı tarihî bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri minnetle anan Vali Dallı, vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

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        Konuşmanın ardından Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Hamza Enes Şen ve Şevval Nur Özkan, Cumhuriyet temalı şiirlerini okudu.

        Jimnastik ve halk oyunları gösterileri sonrası milli sporculardan oluşan taekwondocular gösteriş yaptı. Ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı personelleri, yakın dövüş sanatlarındaki hünerlerini sergiledi. Komandoların gösterisi vatandaşlardan alkış topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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