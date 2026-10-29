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        ASIRLIK MEKTEPLER - Kastamonu'da 157 yıllık Taşmektep'te geçmişin izleri geleceğin teknolojisiyle buluşuyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 1869 yılında gençlerin meslek sahibi olması amacıyla kurulan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, köklü geçmişinin yanı sıra üretim faaliyetleri ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Kastamonu'da 157 yıllık Taşmektep'te geçmişin izleri geleceğin teknolojisiyle buluşuyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 1869 yılında gençlerin meslek sahibi olması amacıyla kurulan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, köklü geçmişinin yanı sıra üretim faaliyetleri ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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