ASIRLIK MEKTEPLER - Kastamonu'da 157 yıllık Taşmektep'te geçmişin izleri geleceğin teknolojisiyle buluşuyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da 1869 yılında gençlerin meslek sahibi olması amacıyla kurulan Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, köklü geçmişinin yanı sıra üretim faaliyetleri ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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