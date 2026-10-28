Kastamonu'da inşaatta üzerine demir düşen işçi yaşamını yitirdi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde inşaatta çalışırken üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 28.10.2026 - 23:41 Güncelleme:
Kastamonu'nun Araç ilçesinde inşaatta çalışırken üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Belkavak köyünde inşaatta çalışan Dursun Güçükçapraz'ın üzerine demir düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güçükçapraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ