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        Türkiye Ziraat Kupası: Kastamonuspor: 1 - Erzincan FY: 4

        Türkiye Ziraat Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Erzincan FY'ye 41 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Türkiye Ziraat Kupası: Kastamonuspor: 1 - Erzincan FY: 4

        Türkiye Ziraat Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Erzincan FY'ye 41 mağlup oldu.

        Stat: Gazi

        Hakemler: Ramazan Doğanay, Mehmet Kirişçioğlu, Muhammet Metin Taş

        Kastamonuspor: Kerem Çavdar, İsmail Bakkal (Samet Güler dk. 76), Emir Açıkgöz, Gökmen Özince, Ömer Uyanık (Oğuz Duman dk. 46), Erdem Reis, Yasin Başaytaç, Niyazi Kılıç (Mert Çalışkan dk. 46), Ahmethan Köse (Serdar Avkaroğlu dk. 46), Yasin Hızar (Necati Bilgiç dk. 46), Kerim Temizkan

        Erzincan FY: Talha Yakın, Baran Can, Sakıb Aytaç (Yusuf Kaya dk. 75), Soman Reşat Bulut, Yunus Emre Karagöz, Buğra, Akçagün (Serhat Enes Çalışkan dk. 82), Alperen Aydın (İsmet Kaan Arslan dk. 65), Ozan Papaker (Sabri Gülay dk. 75), Kadircan Bilikli, Mustafa Çelik, Efe Taylan Altunkara (Mert Çapar dk. 65)

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        Goller: Ahmethan Köse (dk. 2) (Kastamonuspor), Ozan Papaker dk. 22), Buğra Akçagün (dk. 38 ve 42), Mustafa Çelik (dk. 65) (Erzincan FY)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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