Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Törende Kaymakam Büşra Erdoğan Duramaz ve Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan tarafından Şehit Şerife Bacı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Sedat Ata tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törene Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Karakol Amir Vekili Ali Can Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Kemal Polat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Hanönü Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Alper Uslu ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.