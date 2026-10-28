Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

        Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kastamonu'da tüfekle rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kastamonu'da tüfekle rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. (28), etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Seken saçmaların isabet ettiği 5 vatandaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Y.İ.Ç. ise, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.İ.Ç., adliyeye sevk edildi.

        REKLAM

        Öte yandan, Y.İ.Ç.'nin "Carloslar" diye kendilerini tanımlayan ve 2024 yılında Kastamonu'da 4 iş yerini kurşunlayan çetenin lideri olduğu öğrenildi. Y.İ.Ç.'nin Kastamonu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, bu yılın mayıs ayında 'silahlı terör örgütü kurmak' suçundan hakkında dava açıldığı ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da cip hafif ticari araç ve ağaca çarptı: 1 yaralı Sürücü ve yanı...
        Kastamonu'da cip hafif ticari araç ve ağaca çarptı: 1 yaralı Sürücü ve yanı...
        Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
        Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
        Büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Kastamonu'da büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da bebeklerin ihtiyaçları "Bir Bebek Bin Bereket" projesiyle karş...
        Kastamonu'da bebeklerin ihtiyaçları "Bir Bebek Bin Bereket" projesiyle karş...