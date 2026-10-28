Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da tüfekle rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. (28), etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Seken saçmaların isabet ettiği 5 vatandaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Y.İ.Ç. ise, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.İ.Ç., adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan, Y.İ.Ç.'nin "Carloslar" diye kendilerini tanımlayan ve 2024 yılında Kastamonu'da 4 iş yerini kurşunlayan çetenin lideri olduğu öğrenildi. Y.İ.Ç.'nin Kastamonu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, bu yılın mayıs ayında 'silahlı terör örgütü kurmak' suçundan hakkında dava açıldığı ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.