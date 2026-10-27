Kastamonu'da büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 27.10.2026 - 22:19 Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan T. idaresindeki 37 AC 572 plakalı otomobil, Çayırcık köyü mevkisinde büyükbaş hayvana çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada büyükbaş hayvan da telef oldu.
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