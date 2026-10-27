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        Kastamonu'da yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Tuncel hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Kastamonu'da yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        KASTAMONU’nun Taşköprü ilçesinde yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Tuncel hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Çayırcık köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Tuncel (25) ile büyükbaş hayvan öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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