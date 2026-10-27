Kastamonu'da yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Çayırcık köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Tuncel (25) ile büyükbaş hayvan öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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