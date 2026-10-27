GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş açan zanlı 4 kişiyi yaraladı
Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Y.I.Ç, olduğu öğrenildi.
Olay anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde elindeki tüfekle çevreye ateş eden şüpheliyi gören vatandaşların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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