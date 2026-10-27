GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş açan zanlı 4 kişiyi yaraladı

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Y.I.Ç, olduğu öğrenildi.

Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişi yaralayan ve olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı.

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