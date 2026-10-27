Kastamonu'da aranan 27 şahıs yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Edinilen bilgilere göre, 1925 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.