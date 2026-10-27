GÜNCELLEME - Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş açan zanlı 4 kişiyi yaraladı
Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Belediye Caddesi'nde bir kişi, av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı çevredeki dükkanların güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde elindeki tüfekle çevreye ateş eden şüpheliyi gören vatandaşların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.