GÜNCELLEME - Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş açan zanlı 4 kişiyi yaraladı

Kastamonu'da bir şüphelinin av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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