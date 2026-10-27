Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda bir şüpheliye ait iki iş yerinde yapılan aramada 39 cep telefonu, 50 şarj aleti, 20 kulaklık, 25 akıllı saat, 20 powerbank ve 60 elektronik malzeme ele geçirildi.

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