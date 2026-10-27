İnebolu'da 3'üncü İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü başladı

Binicilik ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusunun lojistik destek hattı olan İstiklal Yolu'nun ilk durağı İnebolu'da nal sesleri yankılandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 50 atlı, Tarihi Türk Ocağı binasının önünde düzenlenen törenin ardından uğurlandı. Törenden sonra İnebolu ilçe merkezinden geçen kortej, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Türk bayraklarıyla ilerleyen atlılar, çevredekilerin alkışlarıyla uğurlandı. İnebolu'dan ayrılan atlılar, 2 gün sürecek yürüyüşü Seydiler ilçesinde tamamlayacak.

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