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        Kastamonu'da yoldan çıkan hafif ticari araç şarample yuvarlandı: 3 yaralı

        Kastamonu'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Kastamonu'da yoldan çıkan hafif ticari araç şarample yuvarlandı: 3 yaralı

        Kastamonu'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, KastamonuAnkara kara yolu Ümit köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.C. (61) idaresindeki 34 CBC 737 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan hafif ticari araç, takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. ve K.C. yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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