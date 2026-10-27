İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecekler

Tarihi İstiklal Yolu, Cumhuriyet'in 103. yılında atlarla geçilecek.

Binicilik ve Kültür Derneğince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 45 atlı, Türk bayrakları eşliğinde tarihi İstiklal Yolu güzergahında ilerleyecek. İki gün sürecek yürüyüş, Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesine büyük katkı sağlayan İstiklal Yolu'nun tarihi ve kültürel önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İnebolu Türk Ocağı önünden başlayan yürüyüş öncesinde Belediye Başkanı Engin Uzuner tarafından Binicilik ve Kültür Derneği Başkanı Zeki Kütük'e Türk bayrağı teslim edildi. Bayrak teslim töreninin ardından 45 atlı İstiklal Yolu yürüyüşüne başladı.

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Binicilik ve Kültür Derneği Başkanı Zeki Kütük, AA muhabirine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 45 binici ile İstiklal Yolu'nu geçeceklerini söyledi.

İki gün sürecek yürüyüşe Türkiye'nin dört bir yanından katılım olduğunu belirten Kütük, "Aslında şu an yaptığımız etkinlik bir ahde vefa etkinliği. Cumhuriyet'in kazanımlarını tanıtmak, binicilik kültürünü tanıtmak, arkadaşlarımıza bu sevgiyi aşılamak için buradayız." dedi.

Binicilik eğitmeni Kübra Uçar da İstanbul'dan etkinliğe katıldığını belirterek, "Bugün bağımsızlığın simgesi olan İstiklal Yolu'nda atlarımızla birlikte İnebolu'da bulunmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

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İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü'ne babasıyla birlikte Safranbolu'dan katıldıklarını anlatan Azra Ayrancı ise şunları söyledi:

"İstiklal Yolu'nu yürürken aslında sadece tarihi bir yoldan yürümüyoruz. Bir dönem insanların vatan uğruna canını verdiği o yollarda yürümek çok farklı hissettiriyor. Özellikle çocukların ve yöre halkının orada bütün zorluklara rağmen cepheye destek vermesi çok etkileyici. Şu an burada özgürce dolaşabiliyorsak hepsi onların sayesinde. Onlara çok şey borçluyuz."

Ankaralı binici Fiden Kadercan da "Ben Ankara'dan geldim. Şerife Hatun adına buradayım, Halime Çavuş adına buradayım. İki gün boyunca İstiklal Yolu'nda at koşturacağız. Onurluyum." ifadelerini kullandı.