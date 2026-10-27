Taşköprü sarımsağı pazarda 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor

Pazarda sarımsaklar ebatına göre 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

Her hafta salı günleri üretici ve alıcıları bir araya getiren Sarımsak Pazarı'nda, ürünlerin büyüklüğüne ve kalitesine göre fiyatlar farklılık gösteriyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her hafta salı günleri kurulan Sarımsak Pazarı'nda, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor.

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