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        Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde tarihi İstiklal Yolu'nu atlarla geçiyorlar

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla bir araya gelen 50 kişilik grup, 95 kilometrelik tarihi İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde tarihi İstiklal Yolu'nu atlarla geçiyorlar

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla bir araya gelen 50 kişilik grup, 95 kilometrelik tarihi İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecek.

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İneboluKastamonu kesiminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıldönümündeki birlik ruhu yeniden yaşatılıyor. Bu çerçevede, Binicilik ve Kültür Derneği'nce üçüncüsü düzenlenen "İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü" başladı. Yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik kesimini at sırtında geçecek.

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        Türk Ocağı binası önünde gerçekleştirilen törende İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Türk bayrağını atlı gruba takdim etti. Başkan Uzuner ve beraberindeki protokol üyeleri, yaklaşık 50 kişiden oluşan atlı korteji tarihi yolculuklarına uğurladı.

        Törende, İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği önemli rol hatırlatılırken, İstiklal Yolu'nun taşıdığı tarihi ve milli değerlerin yaşatılmasının önemi ön plana çıktı. Tarihi Türk Ocağı önündeki programın ardından hareket eden atlı kortej, İnebolu ilçe merkezinden geçerek vatandaşlarla buluştu. Türk bayrakları taşıyan biniciler, güzergah boyunca esnafın ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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        İnebolu ilçesinde Türk bayrağını teslim alan kortej, yarın Seydiler ilçesinde düzenlenecek törenle karşılanacak. Kortej taşıdıkları Türk bayrağını protokol üyelerine teslim edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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