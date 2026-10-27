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        Kastamonu Üniversitesi'nde "gençlik programı" 836 kişilik kontenjanla başlıyor

        Kastamonu Üniversitesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanacak "Gençlik Programı", 836 kişilik kontenjanla başlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesi'nde "gençlik programı" 836 kişilik kontenjanla başlıyor

        Kastamonu Üniversitesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde uygulanacak "Gençlik Programı", 836 kişilik kontenjanla başlıyor.

        Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışma alışkanlığı ve disiplini kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen programın protokolü, İŞKUR İl Müdürü Zeynep Demir ile Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Demirbaş arasında imzalandı. Program kapsamında öğrenciler, üniversitenin belirlediği kampüs, fakülte, meslek yüksekokulu ve birimlerde sürdürülebilir kampüs, altyapı ve bakım, sosyal ve kültürel faaliyetler ile akademik ve idari çalışmalar gibi alanlarda görev alacak. Katılımcılara çalıştıkları her gün için bin 375 lira net ödeme yapılacak. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri, programda çalıştıkları günler üzerinden karşılanacak. Emekliliğe yönelik sigorta primi ise ödenmeyecek.

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        Haftalık çalışma süresinin en fazla 22,5 saat ve 3 gün olacağı programda öğrenciler, ağır, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ve temizlik işlerinde görevlendirilmeyecek. 23 Kasım 2026'da başlayacak program, 28 Mayıs 2027'de sona erecek. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında bir öğrenci toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabilecek.

        Programa başvurmak isteyen 18 yaşını tamamlamış ve diğer başvuru şartlarını taşıyan örgün eğitim üniversite öğrencilerinin, 1 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar eDevlet, ALO 170 veya İŞKUR'un internet siteleri üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ile kaydı dondurulmuş veya pasif durumda olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek. Öğrencilerin başvuru ekranında belirtilen kampüs, fakülte, meslek yüksekokulu veya birimler arasından çalışmak istedikleri alanı seçmeleri gerekiyor.

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        Programa başvuruda hane geliri şartı da aranacak. Aynı adreste ikamet edenlerin toplam aylık gelirinin 84 bin 226 lira 50 kuruşu aşması halinde, ilgili adreste ikamet eden öğrenciler programa başvuramayacak. Yurt, sığınma evi ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ile mevzuat kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler ise hane geliri şartından muaf tutulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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