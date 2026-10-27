Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

        Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

        Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Tosya ilçesi Çatalkaya Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 37 EU 724 plakalı traktör ile Y.M. yönetimindeki 37 KG 703 plakalı otomobil iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan K.Ç. isimli kadın yolcu yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde tarihi İstiklal Yolu'nu atlarla geçiyo...
        Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde tarihi İstiklal Yolu'nu atlarla geçiyo...
        Taşköprü sarımsağı pazarda 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor
        Taşköprü sarımsağı pazarda 20 ile 150 lira arasında alıcı buluyor
        Kastamonu'da aranan 27 şahıs yakalandı
        Kastamonu'da aranan 27 şahıs yakalandı
        İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecekler
        İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecekler
        Kastamonu'da çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi
        Kastamonu'da çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi
        Kastamonu'da evlilik kredisinden faydalanan çiftlere 'çocuk' için de destek
        Kastamonu'da evlilik kredisinden faydalanan çiftlere 'çocuk' için de destek