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        Kastamonu'da bebeklerin ihtiyaçları "Bir Bebek Bin Bereket" projesiyle karşılanacak

        Kastamonu'da yeni doğan bebeklerin bez, mama gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Bir Bebek Bin Bereket" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Kastamonu'da bebeklerin ihtiyaçları "Bir Bebek Bin Bereket" projesiyle karşılanacak

        Kastamonu'da yeni doğan bebeklerin bez, mama gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Bir Bebek Bin Bereket" projesi hayata geçirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında faizsiz evlilik kredisinden faydalanan çiftlerin çocuk sahibi olduklarında da desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Hayata geçirilen "Bir Bebek Bin Bereket" projesi kapsamında çocuk sahibi olan çiftlerin bir yıl boyunca bez, mama gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

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        Kastamonu Valiliğinde düzenlenen programda konuşan Vali Meftun Dallı, Türkiye'de doğum oranlarında düşüş yaşandığını söyledi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirler alındığını belirten Dallı, "Doğum oranlarımızı tekrar artırmaya yönelik tedbirler var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından evlenen gençlerimize kredi veriliyor. Bugün atacağımız bu imzayla yürütülecek projemizle de kredi alarak evlenen çiftlerimizin her yeni doğan evladına bir yıl boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir hediye paketi hazırlanacak. Her yeni doğana verilecek." ifadesini kullandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ise 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "2026 ile 2035 yılları arası 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda bakanlığımız kredi veriyor. Gelen 501 başvurudan 250'si kredi almaya hak kazandı. Bunlardan 51 çocuğumuz oldu. Bugün imzalayacağımız protokolle MÜSİAD bu ailelerimizin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Projemiz bir yıllık ama devam etmek isteriz." dedi.

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        MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Akif Özmat ise kampanyada​​​​​​​ yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Vali Dallı'ya teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından protokol, Dallı, Köksalan ve Özmat tarafından imzalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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