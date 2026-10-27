Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Taşköprü ilçesi KastamonuSinop kara yolu Çayırcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Tuncel (25) idaresindeki 37 AC 572 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Büyükbaş hayvan ise telef oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tuncel'in cenazesi, araçtan çıkartılarak Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.