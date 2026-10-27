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        Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

        Kastamonu'da etrafa rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

        Kastamonu'da etrafa rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. isimli saldırgan, rastgele ateş etmeye başladı. Seken kurşunlar çevrede bulunan 4 vatandaşa isabet etti. Olayın ardından kaçan Y.İ.Ç., yakın bir bölgede bekleyen otomobile binerek kaçtı. Saçmaların isabet etmesi neticesinde yaralanan 4 kişi ise, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        Olay sonrası kaçan saldırgan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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