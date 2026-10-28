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        Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Zanlıların belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda Kastamonu'da bir şüpheli, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli ise Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı​​​​​​​.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Turgutlu ilçesinde gözaltına alınan zanlılar, daha sonra Kastamonu'ya getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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