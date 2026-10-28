Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zanlıların belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda Kastamonu'da bir şüpheli, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli ise Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Turgutlu ilçesinde gözaltına alınan zanlılar, daha sonra Kastamonu'ya getirildi.
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