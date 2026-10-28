Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Zanlıların belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda Kastamonu'da bir şüpheli, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli ise Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı​​​​​​​.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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