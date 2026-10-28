Kastamonu'da oda ve borsa temsilcileri bir araya geldi

Kastamonu'da oda ve borsalar, kentin kalkınması için işbirliğini artırma kararı aldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ev sahipliğinde, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası, İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonu Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanları ve meclis başkanları​​​​​​​, kentin kalkınması ve gelişiminin hızlanması için yapılması gerekenleri görüştü.

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu için iş dünyası olarak daha etkin olacaklarını söyledi.

İşbirliğini artırarak devam ettireceklerini dile getiren Fındıkoğlu, "OSB'lerimizin genişleme çalışmaları, yeni OSB'lerimizin hayata geçmesi, organize sera bölgesinin kurulması, tarım ve hayvancılık sektörlerimizin rekabet edebilir seviyeye çıkarılması, deniz ekonomisinden daha çok pay alabilmek için sorumluluklarımızı ortak bilinç ve sorumluluk ile hayata geçireceğiz." dedi.

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KATSO Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu ise oda ve borsalara düşen görevin Kastamonu'nun her alanına kıymet katacak emeği birlikte göstermek ve sonuç almak olduğunu kaydetti.