Taşköprü'de Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı

Köprübaşı mevkisinden başlayan yürüyüşte öğrenciler ve protokol üyeleri, Türk bayrakları eşliğinde kortej oluşturarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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