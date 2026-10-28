Taşköprü'de Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Giriş: 28.10.2026 - 16:15 Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Köprübaşı mevkisinden başlayan yürüyüşte öğrenciler ve protokol üyeleri, Türk bayrakları eşliğinde kortej oluşturarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı.
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