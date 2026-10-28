Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. (28), etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Seken saçmaların isabet ettiği 5 vatandaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Y.İ.Ç. ise, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.İ.Ç., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

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