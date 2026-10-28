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        Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da tüfekle rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da tüfekle rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Olay, dün Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. (28), etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Seken saçmaların isabet ettiği 5 vatandaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Y.İ.Ç. ise, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.İ.Ç., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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