GÜNCELLEME - Kastamonu'da sokakta rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.
Belediye Caddesi'nde silahla ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Y.I.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.I.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Belediye Caddesi'nde dün av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçan Y.I.Ç, polis ekiplerince yakalanmıştı.
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