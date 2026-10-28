GÜNCELLEME - Kastamonu'da sokakta rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Belediye Caddesi'nde silahla ateş ederek 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Y.I.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.I.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Belediye Caddesi'nde dün av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayıp kaçan Y.I.Ç, polis ekiplerince yakalanmıştı.