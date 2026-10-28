Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Kastamonu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kastamonu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.Ö'nün kullandığı 21 BG 474 plakalı kamyonet ile İ.V. idaresindeki 06 DD 8180 plakalı kamyonet, Kastamonu-Ankara kara yolu Diphan mevkisinde çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.Ö, E.V, R.V, N.K, SY, Ş.C. ve S.H, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.