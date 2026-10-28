Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Yaralanan M.Ö, E.V, R.V, N.K, SY, Ş.C. ve S.H, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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