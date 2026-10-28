Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

        Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

        Kastamonu'da iki kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

        Kastamonu'da iki kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaza, KastamonuAnkara kara yolu Ilgaz Dağı geçidinde Kırık Barajı yapım şantiyesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne çalışan müteahhit firmaya ait yol boyama işçilerinin bulunduğu M.Ö. idaresindeki 21 BG 474 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İ.V. yönetimindeki 06 DD 8180 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetler istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü M.Ö., kamyonetteki işçiler E.V., R.V., S.Y., Ş.C. ve S.H. ile diğer kamyonetin sürücüsü ve araçtaki M.Ç., N.K. yaralandı.

        REKLAM

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları kamyonetten kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan KastamonuAnkara kara yolu, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı, 7 kişi yaralandı
        Türkiye Ziraat Kupası: Kastamonuspor: 1 - Erzincan FY: 4
        Türkiye Ziraat Kupası: Kastamonuspor: 1 - Erzincan FY: 4
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da sokakta rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan z...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da sokakta rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan z...
        Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
        Etrafa rastgele ateş açarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
        İstiklal Yolu'nda düzenlenen atlı yürüyüş tamamlandı
        İstiklal Yolu'nda düzenlenen atlı yürüyüş tamamlandı