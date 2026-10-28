İnşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Araç ilçesinde inşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.
Kastamonu’nun Araç ilçesinde inşaatta üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Belkavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalıştığı esnada üzerine demir düşen Dursun Güçükçapraz ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Dursun Güçükçapraz, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güçükçapraz hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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