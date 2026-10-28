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        Taşköprü'de çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

        – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çocuklara özel kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Taşköprü'de çocuklara özel Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

        – Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çocuklara özel kutlama programı düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanında Taşköprü Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, çocuklar bayram sevincini hep birlikte yaşadı.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Cumhuriyet Bayramı’nın çocuklarla birlikte kutlanmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Cumhuriyet’in değerlerini gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

        Program, çocukların bayram coşkusunu paylaşmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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