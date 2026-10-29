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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 meyve çekirdeği doğayla buluşturuldu Cumhuriyet Bayramı coşkusu, doğal güzellikleriyle mest eden yaylalarda yaşatıldı

        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 meyve çekirdeği doğayla buluşturuldu Cumhuriyet Bayramı coşkusu, doğal güzellikleriyle mest eden yaylalarda yaşatıldı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde 250 öğrenci, akademisyenler ve protokol üyeleri, 29 Cumhuriyet Bayramı'nı doğada kutladı. Programda Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel 103 meyve çekirdeği doğayla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel 103 meyve çekirdeği doğayla buluşturuldu Cumhuriyet Bayramı coşkusu, doğal güzellikleriyle mest eden yaylalarda yaşatıldı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde 250 öğrenci, akademisyenler ve protokol üyeleri, 29 Cumhuriyet Bayramı'nı doğada kutladı. Programda Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel 103 meyve çekirdeği doğayla buluşturuldu.

        Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu ve Eko Turizm ve Çevre Topluluğu iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyetin Işığında, Doğanın İzinde" adlı etkinlik düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Evren Atış ve Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Miraç Aydın ve Öğr. Gör. Hikmet Haberal öncülüğünde düzenlenen programa, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Araç Kaymakamlığı, Araç Belediyesi ve Araç Orman İşletme Müdürlüğü destek verdi. Protokol üyeleri, akademisyenler, 250 öğrenci ve programa destek veren kurumların temsilcileri, ilçedeki Gölcük ve Sıragömü yaylalarında bir araya geldi. Programda katılımcılar, tarihi İpek Yolu güzergahında 6 kilometrelik doğa yürüyüşü yaparak, doğayla iç içe vakit geçirdi. Etkinlikte halat çekme, çuval yarışı ve çivi çakma yarışmaları düzenlenerek, mantar toplama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde coğrafya ile Cumhuriyet temalı resim sergisi de açıldı. Cumhuriyetin 103'üncü yılı dolayısıyla 103 meyve çekirdeğinin doğayla buluşturulduğu programda katılıcılara coğrafi işaretli Göce çorbası ikram edildi.

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        Araç Kaymakamı Ali Emre Tekin, etkinliğin Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlendiğini belirterek, "Çok anlamlı bir gün. Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlayacağız. Bu etkinlik de Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle oluyor. Yarın da Cumhuriyet Bayramımızı ilçe olarak hep birlikte coşkuyla kutlayacağız" dedi.

        "Sizler bizlere ailenizin emanetisiniz"

        Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan ise, gençleri ilçede en iyi şekilde ağırlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Kıymetli gençler, sizler bizlere ailenizin emanetisiniz. Burada idareciler olarak bizlere düşen görev ise ilçemizde sizleri iyi ağırlayabilmek, iki yılınızı güzel hatıralarla bıraktırabilmek" diye konuştu.

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        Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Miraç Aydın da etkinliğin amacının gençlere Cumhuriyet'in anlamını yaşatmak olduğunu belirterek, "Bu etkinliği başlatırken yalnızca doğada bir gün geçirmek değildi maksadımız. Aynı zamanda gençlerimiz Cumhuriyet'in anlamını yalnızca kitaplardan okumasın, öğrenmesin; bu onur ve coşkuyu burada birlikte yaşasın istedik" ifadelerini kullandı.

        "103 meyve çekirdeğini doğayla buluşturduk"

        Öğr. Gör. Hikmet Haberal, Kastamonu Üniversitesi'nin farklı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim gören 250 öğrenciyle etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü burada kutlamak ve o coşkuyu doğanın izinde, doğanın ışığında yaşamak istedik. Öğrencilerimizi doğayla bütünleştirdik. Doğada mantar toplama etkinliği yaptık, flora ve fauna çeşitliliğini anlattık. 103 meyve çekirdeğini doğayla buluşturduk. İnşallah bundan sonra nice 103 yıllara diyorum" şeklinde konuştu.

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        Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü birinci sınıf öğrencisi Dursun Onur Akkuş, etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek, "Protokol ve hocalarımız çok ilgiliydi. Yemek ikramında bulundular. Halat çekme, çivi çakma, çuval yarışı gibi çeşitli aktiviteler yaptık. En sonunda yürüyüş yaptık. Çok keyifli ve eğlenceliydi. Çok verim aldım, sosyalleştik. Endonezyalı öğrenciler ve diğer yabancı öğrencilerle tanıştık, sohbet ettik. Seneye de olursa kesinlikle katılmayı düşünüyorum" dedi.

        Katılımcılar akşam saatlerinde ise Araç Kaymakamlığı tarafından düzenlenen fener alayına katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyerek Cumhuriyet coşkusunu ilçe sokaklarına taşıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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