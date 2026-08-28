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        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        M.K'nin kullandığı 34 GGL 069 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.T, N.T. ve F.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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