Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 28.08.2026 - 19:31 Güncelleme:
Kastamonu'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 34 GGL 069 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu-İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan N.T, N.T. ve F.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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