Kastamonu'da "dur" ihtarına uymayan sürücü polisi yaraladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kapatılan caddeden geçmek isteyen sürücü, kendisini durdurmak isteyen polisi yaraladı.





Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program nedeniyle trafiğe kapatılan caddeden geçmek isteyen bir otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.



Otomobili durdurmak isteyen İnebolu Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru E.G, sürücünün aracıyla hareket etmesi üzerine bir süre otomobille sürüklendi.



Hafif şekilde yaralanan polis memuru, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü U.S. (25) daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

