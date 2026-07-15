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        Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Kastamonu'nun Hanönü, Taşköprü, Bozkurt, Araç ve Tosya ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Kastamonu'nun ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Kastamonu'nun Hanönü, Taşköprü, Bozkurt, Araç ve Tosya ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Bozkurt Müftülüğünce Merkez Camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Öğle namazını müteakip düzenlenen program, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için dua edilmesiyle sona erdi.

        Programa Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Emniyet Amir Vekili Ali Can Aydın, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Tosya

        Tosya ilçesinde Kaymakam Hüseyin Remzi Konak ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, beraberindekilerle Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

        Daha sonra, Abdürrezzak Camisi'nde mevlit okundu.

        - Hanönü

        Hanönü'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Ardından Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu, AK Parti Gençlik Kolları tarafından ilçe pazarında bulunan meydanda 15 Temmuz şehitleri anısına helva dağıtıldı.

        Programa Hanönü Kaymakamı Alper Uslu, Belediye Başkanı Metin Yamalı, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile vatandaşlar katıldı.

        - Taşköprü

        Taşköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

        Taş Camisi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunarak hatim duası yapıldı.

        Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve vatandaşlar katıldı.

        Taşköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da katılımcılara helva ve limonata ikram edildi.

        - Araç

        Araç ilçesinde program Araç Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin ziyaret edilmesiyle başladı.

        Program kapsamında daha sonra şehit kabirleri ziyaret edildi. Ardından Veznedar Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için hatim duası yapıldı.

        Etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisinin açılışıyla sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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