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        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet gösteren 2 iş yerinde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında operasyon düzenlendi.

        İş yerinde yapılan aramada, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, 8 gümrük kaçağı şarj aleti ile 30 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.






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