Kastamonu'da Geleneksel Ağlı Panayırı ve Tarım Fuarı açıldı

Açılışa Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Ağlı Kaymakamı Şeyma Şendur, Belediye Başkanı Bülent Ergin, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve vatandaşlar katıldı.

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