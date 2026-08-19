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        Kastamonu'da Geleneksel Ağlı Panayırı ve Tarım Fuarı açıldı

        Geleneksel 71. Ağlı Panayırı ve Tarım Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Kastamonu'da Geleneksel Ağlı Panayırı ve Tarım Fuarı açıldı

        Geleneksel 71. Ağlı Panayırı ve Tarım Fuarı başladı.

        Açılışa Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Ağlı Kaymakamı Şeyma Şendur, Belediye Başkanı Bülent Ergin, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışın ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

        Pazar günü sona erecek panayır kapsamında yağlı güreşler, konserler, halk oyunları gösterileri, tarım araçları fuarı ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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