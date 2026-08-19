Kastamonu'da Geleneksel Ağlı Panayırı ve Tarım Fuarı açıldı
Geleneksel 71. Ağlı Panayırı ve Tarım Fuarı başladı.
Geleneksel 71. Ağlı Panayırı ve Tarım Fuarı başladı.
Açılışa Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Ağlı Kaymakamı Şeyma Şendur, Belediye Başkanı Bülent Ergin, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve vatandaşlar katıldı.
Açılışın ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu, yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirildi.
Pazar günü sona erecek panayır kapsamında yağlı güreşler, konserler, halk oyunları gösterileri, tarım araçları fuarı ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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