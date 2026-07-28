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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.S. (40) idaresindeki 37 AC 112 plakalı otomobil ile G.Ş. (24) yönetimindeki 01 SG 378 plakalı otomobil D-30 kara yolu Çetmi köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, 01 SG 378 plakalı otomobilin sürücüsü G.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (19) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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