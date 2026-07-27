Kastamonu'da Uluslararası Batı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi düzenlenecek

Kastamonu'da, 28-30 Temmuz 2026 tarihlerinde Uluslararası Batı Karadeniz Ekonomik İş Birliği Zirvesi düzenlenecek.



Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasından (KATSO) yapılan açıklamaya göre, KATSO, Kastamonu Ticaret Borsası ile Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) iş birliğinde düzenlenecek zirveye, Türkiye’de görev yapan büyükelçiler, diplomatik misyon temsilcileri, kamu kurumları, oda ve borsa temsilcileri, yerli yatırımcılar ile iş insanları katılacak.



Zirvede, Batı Karadeniz Bölgesi'nin sanayi, tarım, ormancılık, madencilik, turizm ve lojistik alanlarındaki potansiyelinin uluslararası yatırımcılara tanıtılması, yeni ticaret bağlantılarının kurulması, ihracatın geliştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik iş birliklerinin oluşturulması hedefleniyor.



Programın açılışında, ULUSKON Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcisi, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile diplomatik misyon temsilcilerinin konuşma yapmaları bekleniyor.



Açılışın ardından gerçekleştirilecek uluslararası panellerde büyükelçiler ve ticaret müşavirleri, küresel ticaret, yatırım teşvikleri, ekonomik diplomasi ile bölgesel iş birliği konularını ele alacak. Program kapsamında Türk iş insanları ile yabancı heyetler arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirilecek.



Zirvede ayrıca Kastamonu'nun yatırım ortamı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyelinin uluslararası iş dünyasına tanıtılması, ilin tarım, gıda ve kırsal kalkınma alanındaki potansiyelinin yabancı yatırımcılara aktarılması amaçlanıyor.



Programın ikinci gününde yabancı heyetler için Kastamonu Kalesi, Nasrullah Meydanı, Tarihi Şehir Merkezi, Azdavay Çatak Kanyonu Cam Seyir Terası, Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi’ni kapsayan tanıtım programı düzenlenecek.



Açıklamada, zirvenin Kastamonu'nun uluslararası ticaret ağlarına entegrasyonunun güçlendirilmesi, yeni yatırım fırsatlarının oluşturulması ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

