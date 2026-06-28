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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        R.M. idaresindeki 37 EA 337 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 LB 828 plakalı otomobil, Çetmi köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler R.M. ve M.K. ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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