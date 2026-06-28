Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. R.M. idaresindeki 37 EA 337 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 LB 828 plakalı otomobil, Çetmi köyü mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler R.M. ve M.K. ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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