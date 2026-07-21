Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Dallı, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin video konferans sistemi üzerinden katıldığı toplantıda, havaların hızla ısınmasıyla orman yangınları açısından riskli sürecin başladığını söyledi.



Yaz mevsiminde bugüne kadar çıkan 30'dan fazla yangının hızlı ve etkili müdahaleyle büyümeden söndürüldüğüne dikkati çeken Dallı, "Özellikle Daday-Araç sınırında ve Tosya'daki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, diğerlerine göre daha büyüktü. Hem jandarmamız hem Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz bu yangınları özel olarak inceledi. Birinde yangının başladığı noktada maden suyu şişesi kırıkları bulundu, diğerinde kırık cam bardağı parçaları. Yani iki yangının çıkış sebebi de tamamen insan kaynaklı." dedi.



Dallı, "Yeşil vatan" için hassasiyet vurgusu yaparak "Kaymakamlarımızdan, belediye başkanlarımızdan bu konuyla ilgili elinizden gelen bütün çabayı göstermelerini ve bu konuda farkındalık oluşturmalarını, kıymetli hemşehrimizin de bu mücadeleye destek vermelerini rica ediyorum." diye konuştu.



Koordinasyon gereken konuların ele alındığı toplantıda, il genelinde devam eden yatırımlar yerel ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirildi.

