Kastamonu'da İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



İnebolu'da 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü düzenlendi.



İnebolu Limanı'ndan başlayan yürüyüşe Türkiye'nin birçok bölgesinden yüzlerce kişi katıldı.



Yürüyüşe Sivas'tan katılan Mahmut Demir (67), İnebolu'dan ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra Taşoluk köyü mevkisinde fenalaştı.



İlk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekiplerin yaptığı Demir, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







