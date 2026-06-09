Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kastamonu'da İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Kastamonu'da İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'ne katılan bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

        İnebolu'da 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü düzenlendi.

        İnebolu Limanı'ndan başlayan yürüyüşe Türkiye'nin birçok bölgesinden yüzlerce kişi katıldı.

        Yürüyüşe Sivas'tan katılan Mahmut Demir (67), İnebolu'dan ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra Taşoluk köyü mevkisinde fenalaştı.

        İlk müdahaleyi olay yerindeki sağlık ekiplerin yaptığı Demir, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman

        Benzer Haberler

        İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi açıldı
        İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi açıldı
        Küre Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı
        Küre Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı
        Çevre dostu radyasyon koruma malzemelerin araştırılacağı projeye destek
        Çevre dostu radyasyon koruma malzemelerin araştırılacağı projeye destek
        Kastamonu'da öğretmenler oryantiring ile yorgunluk attı
        Kastamonu'da öğretmenler oryantiring ile yorgunluk attı
        Kastamonu'da ormancılardan A Milli Takımı'na destek vidosu
        Kastamonu'da ormancılardan A Milli Takımı'na destek vidosu
        Kurtuluş Savaşı ruhunu, 95 kilometrelik İstiklal Yolu yürüyüşüyle yaşatacak...
        Kurtuluş Savaşı ruhunu, 95 kilometrelik İstiklal Yolu yürüyüşüyle yaşatacak...