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        Kastamonu'da öğretmenler oryantiring ile yorgunluk attı

        Kastamonu Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri, yoğun geçen eğitim öğretim yılının yorgunluğunu oryantiring etkinliği ile attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Kastamonu'da öğretmenler oryantiring ile yorgunluk attı

        Kastamonu Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu öğretmenleri, yoğun geçen eğitim öğretim yılının yorgunluğunu oryantiring etkinliği ile attı.

        Kastamonu Üniversitesi Antrenörlük Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Öcal Kaplan ve öğrencilerinin öncülüğünde Emin Baydil Spor Kompleksi'nde bir araya gelen öğretmenler, oryantiring sporuyla keyifli bir gün geçirdi.

        Spor kompleksi içindeki hedeflere en kısa sürede ulaşmak için harita yardımıyla yön bulmaya çalışan öğretmenler, zamanla yarışarak bitiş noktasına ulaşmanın heyecanını yaşadı.

        Halime Çavuş Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Erol Çelikel, etkinliğin yılın yorgunluğunu atmalarına vesile olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda birlikteliğimizi de güçlendirdi. Daha önce 'Güçlü Baba Güçlü Özel Birey' projesi kapsamında özel çocuklarımızın aileleriyle bu etkinliğin yapıldığını görmüş ve kendi okulumuzda da hayata geçirmek istemiştim. Bu düşüncemi paylaştığım Doç. Dr. Defne Öcal Kaplan hocamız bizi kırmayarak büyük bir memnuniyetle organizasyonu gerçekleştirmemize destek oldu. Öğretmenlerimiz, eşlerinin ve çocukları ile yaklaşık 65 kişinin katılımıyla şenlik havasında bir gün geçirdi." ifadelerini kullandı.

        Kaplan ise sporun insan hayatındaki yerinin önemine değinerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



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