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        Kastamonu'da kenelerle biyolojik mücadele için 1200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Kastamonu'da yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik mücadele kapsamında doğaya 1200 kınalı keklik salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Kastamonu'da kenelerle biyolojik mücadele için 1200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Kastamonu'da yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik mücadele kapsamında doğaya 1200 kınalı keklik salındı.


        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Kastamonu İli Keklik Salımı Programı" kapsamında 1200 kınalı keklik, merkez ilçeye bağlı Hacımuharrem köyü ile İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde belirlenen alanlarda doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, programda yaptığı konuşmada, kentte kenelerle ve zararlı böceklerle biyolojik mücadele etmek için salım yaptıklarını, kekliklerin, kene ve süne gibi zararlılarla mücadelede ekolojik dengeyi destekleyen önemli biyolojik unsurlar olduğunu ifade etti.

        Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı ise köylerinde kene ve yabani böceklerle biyolojik mücadele amacıyla keklik salınmasını talep ettiklerini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığına, Milli Parklar Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Programa, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık, köylüler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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