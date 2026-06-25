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        Kastamonu'da ahşaba şekil veren öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da mesleki eğitim alan lise öğrencileri, okul atölyelerinde üretime katılarak hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Kastamonu'da ahşaba şekil veren öğrenciler hem üretiyor hem kazanıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da mesleki eğitim alan lise öğrencileri, okul atölyelerinde üretime katılarak hem meslek öğreniyor hem gelir elde ediyor.

        Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulun atölyesinde oyuncaktan mobilyaya kadar birçok ürün üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığı için 150 bin ahşap oyuncak üreten okul, geliştirdiği patentli oyuncaklarla ve gelişmiş makine parkıyla dikkati çekiyor.

        Üretimin içinde yer alan öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken hem para kazanıyor hem de iş hayatına hazırlanıyor.

        Teknolojik altyapısı ve uygulamalı eğitimiyle öne çıkan atölyede yetişen öğrenciler, mezuniyet sonrası ahşap sektöründe kolaylıkla iş bulabiliyor.

        - "Sanayide olmayan makineler burada mevcut"

        Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Mustafa Alibaş, yaklaşık 22 yıldır görev yaptığı okulun teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer aldığını söyledi.

        Atölyelerde ahşapla ilgili birçok üretimin gerçekleştirildiğini belirten Alibaş, "Ahşapla ilgili aklınıza gelebilecek bütün işlemleri burada yapma becerisine sahibiz. Özellikle bizim atölyemiz, makine parkımız teknolojik olarak çok üst seviyede. Sanayide olmayan makineler burada mevcut. Hatta dışarıdaki mobilya atölyelerine de hizmet vermekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'de 4 pilot okul belirledi. Bunlardan biri bizdik. 25 tane oyuncağı biz kendi inovasyonumuzla ayrı bir şekle getirdik. Bu oyuncaklarımızın iki tanesinin patentini aldık." dedi.

        Oyuncakların tamamının ham maddesinden üretimine kadar okul bünyesinde hazırlandığını anlatan Alibaş, yaklaşık 80 öğrenci ve 21 öğretmenin katkısıyla yürütülen çalışmalar kapsamında üretilen oyuncakların Türkiye'nin tüm illerine gönderildiğini söyledi.

        Okulun makine parkının sanayi tesisleriyle yarışacak düzeyde olduğunu vurgulayan Alibaş, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu siparişleri yerine getiriyoruz. Hem okuyup hem de para kazanan öğrenci alanından bir tanesiyiz. Bizim öğrencilerimiz hem burada okuyorlar hem de çalışmaları karşısında asgari ücret oranında ücret alıyorlar."

        Kastamonu'da ahşap sektörünün güçlü olduğunu kaydeden Alibaş, mezun olan öğrencilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamadığını, isteyenlerin kendi atölyelerini kurarak girişimci olabildiğini ifade etti.

        Öğrencilerden Eren Yıldızoğlu ise okulda oyuncak, masa, sandalye ve dolap gibi birçok eşyanın üretiminde görev aldıklarını belirtti.

        Uygulamalı eğitimin kendilerine önemli tecrübe kazandırdığını ifade eden Yıldızoğlu, "Burada hem okuyoruz hem para kazanıyoruz. Yani işimden memnunum. Ben burada hem öğrenciyim hem de fabrikada çalışan bir işçiyim. Burada mutluyum. Öğretmenlerim sağ olsun öğretiyorlar. Arkadaşlarla birlik olunca ortaya daha güzel işler çıkıyor." diye konuştu.

        Erdoğan Çam da okulda edindikleri bilgi ve deneyimlerin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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