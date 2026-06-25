Lise öğrencileri atıklarla yaptıkları eserlerle çevre sorunlarına dikkati çekti

BİLAL KAHYAOĞLU/ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da lise öğrencileri, atık ve doğadan topladıkları malzemelerle yaptıkları eserlerle iklim krizine ve çevre sorunlarına dikkati çekti.



Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kumaş parçaları, iplikler, plastik, metal ve cam atıkları ile doğadan topladıkları ağaç dalları ve yosun gibi malzemelerle heykeller, yağlı boya tablolar ve seramikten 60 eser ortaya koydu.



Çalışmada yer alan 35 öğrenci, geri dönüştürülebilir malzemeleri sanata dönüştürerek iklim değişikliği konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefledi.



Okulda görevli görsel sanatlar öğretmeni Nilay Özdinç, AA muhabirine, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıkları projede öğrencilerle iklim değişikliği ve çevre sorunlarını ele aldıklarını söyledi.



Çocuklarla sohbet ederek iklim değişikliğiyle ilgili nasıl farkındalık oluşturabileceklerini ve bunları nasıl engelleyebileceklerini tartıştıklarını anlatan Özdinç, yaptıkları araştırma sonucunda hazır malzemeler yerine atık nesnelerle öncelikle bayraklarını oluşturduklarını kaydetti.



Kumaşlardan yaptıkları bayrakların arkasından çocukların yağlı boya eserler oluşturmaya başladığını aktaran Özdinç, "Bu eserleri bazen yapay zeka destekli çalıştık. Bazılarında kompozisyonlarını çocuklar kendileri hazırladı. Çalışmalarımızın tamamı özgün. Konseptimizin tamamıyla iklim krizine dikkati çekmek, doğanın çığlığını insanlara duyurmak, aynı zamanda farkındalık oluşturmak istedik. Bunları da değişik malzemelerle, atık malzemelerle ve yine sanat yoluyla insanlara tanıtmak istedik." ifadesini kullandı.



Öğretmenlerden Turgay Özdinç de öğrencilerin yalnızca çevre sorunlarını öğrenmekle kalmadığını, bu bilgileri sanatsal üretime dönüştürerek sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak, "Bu sergimizde öğrencilerimiz aslında herkesin bildiği, son zamanlarda medyada, basında sıkça dile gelen küresel iklim krizi, çevre kirliliği gibi konuları inceleyip, araştırıp, harekete geçme yönünde bir adımda bulundu. Sadece bilmek değil, bildikleriyle ilgili çalışmalar yapıp sosyal sorumluluk kapsamında güzel bir sergi gerçekleştirdiler." diye konuştu.



- Toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi



12. sınıf öğrencisi Nisa Nur Coduroğlu ise çalışmaları atık malzemeler kullanılarak hazırladıklarını dile getirerek, "Bayrak flamalarda, özellikle atık maddeler oluşturarak yaptığımız maketlerde amacımız insanları bu konularda bilinçlendirmektir. Çevre konusunda kendim de çok bilinçlendim. Daha farklı bakmaya başladım çevreme." sözlerini sarf etti.



Afganistan uyruklu öğrencilerden İhsan Vali de çalışmalarında özellikle orman yangınları ve çevresel tahribatın canlılar üzerindeki etkilerine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Eserlerle toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledik. Orman yangını diyoruz ama içinde nelerin var olduğunu bilmiyoruz. Bu çalışmayı yaparken orman yangınının içinde ne tür canlılar var, onlara farkındalık oluşturmak istedim. Umarım insanlara, topluma faydalı bir çalışma olmuştur. Dünya daha güzel bir yer haline gelsin istiyoruz." dedi.

